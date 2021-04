Il Sun attacca Smalling: “Da incubo. Il Manchester United ha fatto bene...”

La Roma crolla a Old Trafford subendo un'altra terribile sconfitta sul territorio inglese nel corso della sua storia. La difesa giallorossa, guidata dal doppio ex della sfida Smalling, non regge l'urto contro i tenori del Manchester United che lì davanti fanno tutto ciò che vogliono. Partita deludente per il difensore centrale inglese che ha grandi responsabilità su diversi gol degli avversari. Tante critiche per il numero 6 della Roma che arrivano anche dall'Inghilterra. Di seguito l'attacco del The Sun che premia la scelta del Manchester United di cedere il calciatore: "Il ritorno da incubo di Smalling a Old Trafford prova che Solskjaer ha fatto bene a cederlo"