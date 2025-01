AZ, Clasie sfotte la Roma: "Quando si vince così non si può che godere"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Trasferta amara ad Alkmaar per la Roma di Ranieri. Il gol di Parrott ha deciso la sfida con l'AZ, che ha battuto i giallorossi per 1-0. Nel post partita il centrocampista degli olandesi Jordie Clasie si è espresso sulla vittoria ai microfoni di Ziggo Sport. Ecco le sue parole: "È stata una bella serata. Quando si vince in questo modo, non si può che godere. Tutti noi, come squadra, abbiamo avuto una fase nel secondo tempo in cui abbiamo giocato in modo sciatto e non siamo stati bravi a gestire il possesso. Ma anche queste fasi a volte vanno superate come squadra".