B. Dortmund, Favre: "Lazio squadra pericolosa, ma vogliamo qualificarci da primi"

Alla vigilia della sfida tra Borussia Dortmund e Lazio, valida per la penultima giornata della fase a gironi di Champions League, il tecnico Lucien Favre è intervenuto in conferenza stampa. Di seguito, le prime dichiarazioni, pubblicate sul profilo Twitter del club: "Meunier sicuramente non giocherà. Per quanto riguarda Guerreiro dobbiamo aspettare, ieri si è allenato individualmente. Anche Emre Can dobbiamo monitorarlo". Poi sull'ultima gara di Bundesliga contro il Colonia, terminata in sconfitta: "Non deve succedere. Ma non possiamo cambiare il risultato e dobbiamo guardare avanti. Il nostro focus ora è sulla partita di domani".

Il tecnico del Borussia Dortmund ha aggiunto sulla Lazio: "Ciro Immobile ha offerto una grande prova all'andata, non c'era la fase difensiva adeguata da parte nostra. Dobbiamo avere più controllo del gioco ed evitare di andare in svantaggio così presto. Nella gara d'andata abbiamo perso per 3-1, ma da quel giorno abbiamo cambiato qualcosa. Ora guidiamo il girone e vogliamo continuare a farlo, sappiamo che la Lazio é una squadra pericolosa, ma noi vogliamo qualificarci".

