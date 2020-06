Balata: "Serie B? Riprendiamo il campionato per concluderlo"

Al termine del Comitato di Presidenza della FIGC, ha parlato il presidente della Lega B Mauro Balata. Queste le sue parole in merito alla ripartenza del campionato cadetto: "L'obiettivo è quello di far finire il campionato di Serie B, ripartiamo per finirlo e poi vedremo strada facendo a partire da cosa si deciderà l'otto. Abbiamo deciso di ripartire già da molto tempo e la speranza è che la situazione vada sempre a migliorare e si possa finire regolarmente. Questo è importante perché oltre a eliminare una serie di problemi riporterebbe anche serenità non solo a noi ma a tutto il paese”.