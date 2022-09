Barcellona contro "El Mundo": emerse scioccanti rivelazioni sul rinnovo di Messi

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

Sono ore tesissime quelle che si stanno vivendo in Spagna, a Barcellona, con il club blaugrana che ha pubblicato un duro comunicato stampa sul suo sito ufficiale.

"In relazione alle informazioni pubblicate oggi da El Mundo del Siglo XXI con il titolo "Barça Leaks, i file segreti del club parte 1", il FC Barcelona esprime la propria indignazione per la diffusione intenzionale di informazioni che fanno parte di un processo legale. Il club si rammarica del fatto che i media in questione si vantino di avere "accesso a un'enorme quantità di documenti ed e-mail che fanno parte dell'indagine sul Barçagate", quando queste informazioni non sono ancora state condivise.

In ogni caso, l'articolo in questione rende pubblici documenti che non hanno nulla a che fare con il caso in corso e il loro utilizzo è un affronto alla reputazione e alla riservatezza del Club. Per questo motivo, e con l'obiettivo di proteggere i diritti del FC Barcelona, l'ufficio legale del club sta studiando le misure legali da adottare".

Ma di cosa parlerebbero queste scottanti informazioni che fanno parte di un processo legale? Secondo quanto rivelato dalla testata spagnola, tali informazioni arrivano direttamente da uno scambio di mail (lette dagli stessi giornalisti) tra il padre di Messi nonchè suo agente e Bartomeu, ormai ex presidente del club. L'attaccante, con contratto in scadenza nel 2021, avrebbe accettato il rinnovo l'anno precedente durante la pandemia, ma a delle condizioni. Il contratto prevedeva un taglio di stipendio del 20%, somma che sarebbe stata poi recuperata negli anni successivi con un interesse del 3%. "La Pulce" avrebbe poi preteso un bonus di 10 milioni e l'abbassamento della clausola rescissoria da 700 milioni a soli 10mila euro. Ma le richieste folli non sarebbero finite qui: l'argentino avrebbe anche chiesto un box al Campo Nou per la sua famiglia e quella dell'amico Suarez, oltre a un volo privato a Natale per tornare in Argentina per passare le vacanze. Una volta lasciato il club, Bartomeu avrebbe lasciato detto ai suoi "successori" di accettare ogni condizione del giocatore, tranne quella dell'abbassamento della clausola. Il pagamento del bonus da 10 milioni di euro inoltre, sarebbe stato pagato solo nel momento in cui il Barcellona sarebbe tornato ai livelli di reddito pre-pandemia. Questi ostacoli, evidentemente non superati, hanno così portato all'addio di Messi e al suo immediato approdo al Paris Saint-Germain.