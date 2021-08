Barcellona, Messi saluta e aggiunge: “Non è un addio” - FOTO

Dopo la conferenza stampa in cui ha spiegato i motivi del suo addio, Messi ha salutato il Barcellona anche sui social. Dopo 21 anni, il fenomeno argentino lascia il club che lo ha accolto e visto crescere. Di seguito le sue parole su Instagram: "Mi sarebbe piaciuto partire in un altro modo, anche se suppongo che un addio non possa mai essere qualcosa di carino... mi sarebbe piaciuto continuare qui, ho fatto tutto con quell'obiettivo e alla fine non è successo. Ho solo parole di ringraziamento per tutti coloro che mi hanno accompagnato in tanti anni al club. E per i nostri tifosi, che mi hanno dato tutto il loro amore e che ho cercato di restituirglielo, dando anche tutto per questa maglia. Me ne vado ma non è un addio, ci vediamo più tardi. Forza Barça!!!".