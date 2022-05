Bargiggia attacca la Roma: "Rompono i maroni per una coppa di terza fascia"

TUTTOmercatoWEB.com

La Roma ha vinto la Conference League. La squadra di Mourinho è pronta a festeggiare la coppa, terza per importanza in Europa, nella Capitale e lo farà con un pullman scoperto che arriverà fino al Circo Massimo. Insomma non certo un festeggiamento sobrio che non tutti apprezzano come il giornalista Paolo Bargiggia che su Twitter si è così espresso: "Sesti in campionato, dico sesti, in un campionato di seconda fascia e l'ultima Coppa europea, quasi una roba da terza serie. Eppure si sentono sul tetto del Mondo al punto tale da rompere i maroni a chiunque. Ma festeggiare con umiltà e spirito critico no?".