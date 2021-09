Bari, furto con scasso in centro: arrestato il fratellastro di Cassano

I Carabinieri di Sannicandro di Bari all'alba hanno arrestato, dopo mesi di indagini, Cassano per furto con scasso. No, non si tratta dell'ex calciatore Antonio, ma del fratellastro Giovanni, detto "Giovanni u curt". A giugno aveva svaligiato una casa in pieno centro storico portandosi via un bottino di circa €30.000.

