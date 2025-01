Baroni a Dazn: "Presi due brutti gol ma nella ripresa ho visto la mia Lazio"

La Lazio esce sconfitta nel derby per mano della Roma che si impone per 2-0 con le reti di Pellegrini e Saelemaekers. Al termine del sfida il tecnico Marco Baroni ha così commentato la gara ai microfoni di Dazn: "Abbiamo preso due brutti gol, la squadra nel primo tempo è mancata di ritmo. Abbiamo fatto fatica nel cercare velocità di manovra e andare sugli esterni. Poi chiaro prendere due gol così che sono anche evitabili dispiace ma la squadra nel secondo tempo ha fatto una gara da Lazio. Ora dobbiamo ripartire, siamo dispiaciuti per i nostri tifosi ma nella ripresa ho visto la mia squadra quindi ripartiamo da lì".

"Dele-Bashiru e non Dia? Siamo in difficoltà lì davanti, abbiamo Pedro fermo, Noslin l’ho forzato molto quando parti con quattro attaccanti devi avere anche le soluzioni di cambi. Abbiamo pensato di partire con un centrocampista ma la squadra è mancata nel girare palla e chiaramente i due gol presi così ci hanno messo in una condizione non facile. Tra il primo e il secondo tempo abbiamo parlato e corretto alcune cose e abbiamo alzato il ritmo come solitamente facciamo".

"Mercato? Siamo attenti con la società e con il direttore ma stiamo anche cercando di far crescere alcuni nostri giocatori. Dele-Bashiru è un ragazzo che deve ancora capire il posizionamento, secondo me quando parte da mediano va molto meglio. Ci manca anche Vecino, in questo momento siamo arrivati con diversi infortuni che ci hanno messo in difficoltà. Questo non è un alibi ovviamente, l’identità è la cosa più importante e viene prima di tutti e nel secondo tempo ho visto l’identità della mia squadra".