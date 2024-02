Bayern, il CEO Dreesen: "Nuovo allenatore? Non ci pensiamo ora. Vogliamo battere la Lazio"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Jan-Christian Dreesen, amministratore delegato del Bayern Monaco torna a parlare della separazione annunciata con Tuchel a pochi giorni dall'importante sfida di Champions Contro la Lazio: "Abbiamo deciso di separarci amichevolmente in estate. Qualsiasi altra cosa, come la presunta offerta di separarsi immediatamente, non ha senso", ha dichiarato al quotidiano Bild. "Non ha senso fare ipotesi sul nuovo allenatore in questo momento", ha detto. "Dobbiamo valutare ogni buon allenatore e poi speriamo di trovare il migliore per noi che possiamo prendere in estate. Ho responsabilizzato i giocatori, perché non c'è nessuno da biasimare in questa situazione", ha detto Dreesen. "In vista della Champions League: vogliamo assolutamente raggiungere i quarti di finale nella gara di ritorno contro la Lazio", ha concluso.

Nel frattempo, sembra sempre più concreto l'arrivo di Max Eberl come nuovo ds. Secondo quanto riferito, il consiglio di vigilanza che si riunirà questo lunedì voterà a favore dell'ex dirigente del Gladbach e del Lipsia. "Abbiamo annunciato con sufficiente anticipo che stiamo cercando un nuovo direttore sportivo. E ora ne discuteremo lunedì. E quando avremo deciso, vi informeremo", ha dichiarato il presidente del consiglio di sorveglianza Herbert Hainer.