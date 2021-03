Bayern - Lazio, Escalante: "Lavoriamo per tornare in Champions. Ora testa all'Udinese"

Al termine della sfida di Champions contro il Bayern Monaco, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il centrocampista biancoceleste Gonzalo Escalante: "Oggi abbiamo fatto meglio della partita d’andata ma era difficile battere una formazione così forte. Noi lavoreremo per andare anche il prossimo anno in Champions League, dobbiamo concentrarci sul campionato per tornarci presto. Oggi c’erano dei ritmi diversi a quelli della Serie A, squadre così ti fanno correre di più. Udinese? Come dicevo dobbiamo subito rituffarci sul campionato, abbiamo già la testa lì".