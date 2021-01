Bayern Monaco eliminato, è festa grande per i tifosi dell'Holstein Kiel in città - VIDEO

Pensate a una squadra di seconda divisione tedesca che riesce a battere e a eliminare dalla Coppa di Germania uno dei club più vincenti del mondo. È successo ieri sera in DFB-Pokal, dove l'Holstein Kiel, seconda forza della Bundesliga 2, ha superato il Bayern Monaco ai calci di rigore. Grande delusione per i bavaresi che hanno concluso il loro cammino in coppa prima del previsto e in mezzo al nervosismo generale. Gioia grande invece per i tifosi dell'Holstein che si sono riversati nelle strade innevate della città di Kiel per festeggiare la vittoria della propria squadra tra cori e bandiere.