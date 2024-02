Bayern Monaco, futuro in Italia per Tuchel? La clamorosa indiscrezione

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A fine stagione sarà addio tra Thomas Tuchel e il Bayern Monaco. I risultati rivedibile del tecnico tedesco hanno favorito una decisione che già da tempo aleggiava nella mente dei dirigenti bavaresi. Il futuro dell'allenatore sarà così lontano dall'Allianz Arena e, forse, anche dalla Germania. Secondo quanto scritto da tvplay.it, il profilo dell'ex Chelsea potrebbe far comodo a molte squadra presenti in Serie A. Il Napoli su tutte è alla ricerca di un nuovo tecnico per luglio, quando scadrà il contratto di Calzona subentrato a Mazzarri, ma i partenopei non sono gli unici che potrebbero approfittare della situazione. Anche la Roma, infatti, dovrà decidere che farne del futuro di Daniele De Rossi. In questo senso i risultati stagionali saranno decisivi, una qualificazione europea potrebbe anche spingere verso la conferma in panchina dell'ex capitano giallorosso, in caso contrario Tuchel potrebbe rivelarsi un'ipotesi, seppur onerosa. In ultima istanza attenzione anche alla Juventus. Allegri non è così certo di restare in bianconero, un suo addio potrebbe spalancare le porte a quello che sarà l'ex mister del Bayern Monaco.