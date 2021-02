Bayern Monaco, Goretzka e Javi Martinez tornano in gruppo: le ultime

LAZIO BAYER MONACO NOTIZIE - Buone notizie per il Bayern Monaco e per Flick. Tra infortuni e assenze, il tecnico dei bavaresi può riaccogliere due calciatori. Secondo quanto riportato dalla Bild, i tedeschi hanno riabbracciato oggi Leon Goretzka e Javi Martinez. I due calciatori sono risultati positivi al coronavirus nei controlli del 29 gennaio e hanno saltato le ultime gare compreso il Mondiale per Club, vinto dai loro compagni. Il tedesco e lo spagnolo hanno avuto una convalescenza più lunga del previsto (in Germania la quarantena dura dieci giorni) e sono rimasti ai box per tre settimane. Oggi Goretzka e Javi Martinez si sono allenati regolarmente in gruppo, ma è difficile ipotizzare un loro utilizzo sabato pomeriggio nella sfida contro l'Eintracht Francoforte. I due potrebbero tornare tra i convocati, ma le loro condizioni andranno valutate giorno per giorno vista la lunga inattività.