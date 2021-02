Bayern Monaco, Goretzka e Sané dopo la Lazio: "La nostra una partita aggressiva"

Una gara senza storia, subito in discesa soprattutto per le disattenzioni difensive della Lazio. La super potenza Bayern Monaco ha fatto di un sol boccone i biancocelesti, trovando agevolmente la via del gol. Frutto anche di una partita maschia dei tedeschi, che non hanno sottovalutato l'impegno: "Sono felice che siamo tornati a giocare a una così grande partita in Champions League. Abbiamo trovato bene la nostra strada nel gioco. Questo era importante, perché nelle settimane precedenti abbiamo dormito troppo i primi minuti. Siamo stati aggressivi sin dall'inizio e abbiamo avuto un buon inizio, vinto le palle molto alte, il che significa che la strada per il gol è stata più semplice. Questo ci ha resi forti la scorsa stagione. Abbiamo deciso di tornare lì. Oggi è stato un buon passo in questo senso", le parole di Leon Goretzka. A lui ha fatto seguito Leroy Sané: “Volevamo essere presenti dal primo minuto e dare l'esempio. Volevamo giocare in modo aggressivo qui fuori. È stata una partita difficile. Abbiamo sfruttato le occasioni da gol e abbiamo giocato una buona partita", le parole riportate dal sito ufficiale del Bayern Monaco.