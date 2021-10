Bayern Monaco, il tecnico Nagelsmann è positivo al Covid: il comunicato

Julian Nagelsmann è risultato positivo al Covid-19. Il tecnico del Bayern Monaco che aveva viaggiato con la squadra direzione Lisbona per il match di Champions League contro il Benfica, non si era seduto in panchina per qualche linea di febbre. Questa mattina invece è arrivata la notizia inaspettata: "Nonostante sia stato completamente vaccinato, Julian Nagelsmann, 34 anni, capo allenatore dell'FC Bayern Monaco, è risultato positivo al test COVID-19. Sta tornando a Monaco separatamente dalla squadra in aeroambulanza e si autoisolerà a casa". Questo il comunicato ufficiale della società bavarese che perde il proprio allenatore per i prossimi impegni.