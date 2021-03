Bayern Monaco - Lazio, Cambiasso: "I biancocelesti portano a casa un'esperienza importante"

La Lazio esce sconfitta dall'Allianz Arena per mano del Bayern Monaco. Una gara che però è stata interpretata ceratemente in modo migliore rispetto a quella dell'andata dalla compagine di Inzaghi. Negli studi di Sky Sport anche Cambiasso ha detto la sua in merito analizzando il percorso dei biancocelesti in Champions League: "La Lazio si porta a casa un'esperienza importante, passare il turno quando non sei tra le prime non è mai facile.Il passaggio del turno è stato importante, e oggi ha giocato una gara che lascia al gruppo una grande esperienza. Dispiace che queste occasioni storiche si siano svolte senza tifosi”.

