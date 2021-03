Bayern Monaco - Lazio, la carica di Acerbi: "Abbiamo il dovere di provarci" - FOTO

Poco meno di 24 ore e la Lazio scenderà in campo all'Allianz Arena di Monaco per affrontare il Bayern nel match in programma alle 21:00 e valido per il ritorno degli ottavi di Champions League. Un impegno difficilissimo per i biancocelesti usciti sconfitti nella gara dell'Olimpico per 1-4. La squadra di Inzaghi però darà il tutto per tutto e a confermarlo ci sono anche le parole di Francesco Acerbi alla vigilia: "Abbiamo l’obbligo e il dovere di provarci".

