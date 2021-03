Cremonese, gol senza senso di Castagnetti: ha segnato direttamente da casa sua - VIDEO

Il turno infrasettimanale di Serie B si apre con il successo della Cremonese sul campo della Virtus Entella. Vittoria netta degli ospiti che si impongono 2-0 prima con il gol del napoletano Gaetano e poi con la rete senza senso di Michele Castagnetti. Al minuto 60 della gara il portiere dell'Entella rinvia il pallone nel tentativo di far partire il contropiede dei suoi. La palla supera la metà campo e finisce sui piedi di Castagnetti che non ci pensa due volte e lascia partire un missile con il sinistro di prima intenzione che termina la sua corsa in fondo al sacco. Un gol sensazionale del centrocampista che si iscrive alla classifica delle migliori reti della stagione.

Meanwhile in Serie B. (Also this same player scored a similar goal last year) Michele Castagnetti (31, Midfielder) of Cremonese. pic.twitter.com/0Efz9hb5YI