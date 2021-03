Sconcerti sulle italiane in Champions: "Il problema è puntare sempre al 4° posto"

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato della situazione che riguarda le italiane impegnato in Champions o in lotta per la qualificazione: "Per estrema sincerità devo dire che da italiano non mi sento attaccato all'Atalanta: auguri, ma la storia è un'altra questione. Questa storia che si deve sempre soffrire, mi appartiene poco. Poi dico che ce la siamo veramente cercati questa difficoltà in campo internazionale: sono anni e anni che non vengono costruite squadre da Scudetto, ma con l'obiettivo di arrivare quarti, coperti dalla Juventus per 9 anni. In questo c'è stata un'accelerazione dell'Inter, ma se consideriamo i quarti posti come scopi della stagione, non possiamo stupirci. Le squadre vanno costruite per vincere".

OBIETTIVI DELLE BIG - "Certi obiettivi non possono bastare per le grandi squadre... Abbiamo costruito un calcio dove non conta più vincere, ma solamente i soldi per la Champions. Come uscire dall'equivoco? Con la competenza. Vero, c'è la crisi economica, ma oggi nel calcio si può vedere tutto. Se devi prendere un giocatore a zero e pagare 20 milioni di intermediazioni, è un calcio farabutto. Serve saper fare da soli".

