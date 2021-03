Bayern Monaco, numeri pazzeschi da Flick in poi: la media gol a partita

Il Bayern Monaco continua a viaggiare su ritmi insostenibili per chiunque. Dall'arrivo di Hansi Flick in poi, nonostante il campione sia di sole 50 partite, la squadra bavarese ha praticamente vinto tutto. Come riporta Opta, Lewandovski e compagni hanno una media di 3.1 gol segnati a partita, come mai successo prima d'ora in questo lasso di tempo. Numeri impressionanti, che fino a fine stagione possono essere anche migliorati.