Bayern Monaco, ora il no alla Superlega è definitivo: il comunicato

Se qualcuno avesse avuto ancora dubbi su una possibile partecipazione del Bayern Monaco alla Superlega dovrà ricredersi. La società tedesca, tramite un comunicato, ha infatti espresso il netto e definitivo no all'entrata in questo nuovo "format": "I nostri membri e fan rifiutano una Super League. È nostro desiderio come FC Bayern e nostro obiettivo, che i club europei vivano questa meravigliosa ed emozionante competizione chiamata Champions League e la sviluppino insieme alla UEFA. L'FC Bayern dice no alla Super League ".

