Belgio, le condizioni di De Bruyne e Hazard in vista dell'Italia

Kevin De Bruyne dovrebbe farcela in vista della sfida dei quarti contro l'Italia mentre per Eden Hazard le sue possibilità di vederlo in campo a Monaco contro gli Azzurri sono del 50%. Lo riporta il quotidiano belga 'Nieuwsblad' in merito alle condizioni dei due talenti della nazionale belga usciti acciaccati dalla sfida contro il Portogallo. "Le notizie su quei due sono piuttosto positive. Sarà una corsa contro il tempo. Guardiamo giorno per giorno. È vero che se dovessimo arrivare in semifinale, loro potrebbero sicuramente giocare. Ma ovviamente vogliamo averli pronti per i quarti di finale", ha dichiarato Roberto Martinez, ct del Belgio, come riporta il quotidiano belga.