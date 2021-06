Belgio, Tielemans: "L'Italia è forte, dobbiamo batterla anche tatticamente"

Mancano solo due giorni alla sfida Italia – Belgio, in programma venerdì alle 21 a Monaco di Baviera, in cui le due squadre si giocheranno l’accesso alla semifinale. A proposito della gara Youri Tielemans, regista del centrocampo belga, ha parlato in conferenza stampa sulle sensazioni pre-gara. Ecco le sue principali dichiarazioni:

“Sarà un test dove conteranno i dettagli. Sarà fisico, non sarà fisico. Ovviamente speriamo di passare”.

SULL’ITALIA - Sulla Nazionale italiana ha aggiunto: “Hanno una buona squadra in generale, un centrocampo forte. Dobbiamo contenerli, dobbiamo vincerla anche tatticamente. Conosco la loro qualità, so che sono complementari, so che sarà una bella partita, hanno qualità in mezzo al campo ma spero che alla fine la migliore riuscirà a vincere. Potrebbe essere diverso, forse anche perché è anche un quarto di finale. Potrebbero giocare in modo leggermente diverso ma non me li aspetto troppo diversi: hanno tanta fiducia e non credo che vedremo un'Italia differente".

DE BRUYNE E HAZARD - Il Belgio nella sfida contro l’Italia dovrà fare a meno di De Bruyne e Hazard. Apparentemente questo non sembra turbare Tielemans e compagni come ammette il centrocampista: “Con loro o senza loro non cambia il mio compito, il mio ruolo, quello che devo fare. È molto chiaro per il gruppo cosa dobbiamo fare, so cosa il manager mi chiede. Certo, sono grandi giocatori, importanti per la squadra ma non fa differenza per il modo in cui giochiamo". Su de Bruyne: “È un giocatore speciale, fa sempre qualcosa con un'idea. Prende sempre la decisione giusta, è efficiente, fa assist, gol".