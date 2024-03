Bellingham: "Mi sento come se andassi a lavorare ogni giorno come tutti"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Titone/BernabeuDigital.com

Jude Bellingham, stella del Real Madrid e della nazionale inglese, in un’intervista per Sky UK si è voluto soffermare sulla sua vita privata e sul rapporto che ha con i genitori. Proprio in merito a quest'ultimo punto, il classe 2003 ha spiegato di sentirsi come un ragazzo normale e che non ha alcuna intenzione di sentirsi più degli altri, merito soprattutto della sua famiglia: “Ho un’ottima rete di supporto: la mia famiglia, i miei amici, tutti mi tengono davvero con i piedi per terra. Non mi sento un ragazzino che è al top… Mi sento come se andassi a lavorare ogni giorno come tutti gli altri, e ho il privilegio che il mio lavoro mi piaccia tanto. La mia famiglia mi tiene con i piedi per terra e mi fa divertire ogni giorno, quando torno a casa mi sento un ragazzo abbastanza normale”.