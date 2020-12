Benevento, Filippo Inzaghi prepara la sfida: il punto sugli indisponibili e recuperati

Filippo Inzaghi prepara la parita del cuore contro suo fratello Simone. Questa sera, al Vigorito, è tempo di Benevento - Lazio, gara valida per la dodicesima giornata di Serie A. I campani cercano di riscattare lo sfortunato scivolone di Sassuolo e di recuperare qualche pedina fondamentale per lo schacchiere del tecnico. Tornerà tra i convocati il centrocampista Viola, che si è lasciato alle spalle l'infortunio al ginocchio di due mesi fa. Anche Iago Falqué sembra aver trovato una buona condizione di forma. Dopo lo spezzone di venerdì, Inzaghi può lanciare l'ex Roma dal primo minuto. Sono ancora out Maggio, per un guiaio al polpaccio, Caldirola, che si opererà al menisco, e Moncini. Rientra in gruppo anche il terzino sinistro Foulon che si candida per una maglia da titolare ma dovrà vedersela con Barba.

