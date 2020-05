Benevento, Inzaghi: "Dal calcio messaggio di speranza. Le parole di Gastaldello..."

Ai microfoni di Ottogol ha parlato della ripartenza del campionato Filippo Inzaghi. Il tecnico del Benevento si è così espresso sul primo giorno dopo la ripresa degli allenamenti: "Sembrava il primo giorni di scuola, tutti avevano una voglia incredibile di ricominciare e sono stato felice di averli visti correre. Questo è un messaggio di speranza perché la vita sta ripartendo e noi dobbiamo cercare di finire il campionato. Non capisco perché il calcio non debba ripartire come tutte le altre aziende e le parole di Gastaldello mi hanno sorpreso. E poi se in campo sono tutti negativi non penso che ci si possa contagiare anche se il calcio è uno sport di contatto".