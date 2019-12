Bergomi: "La Lazio può concentrarsi sul campionato, senza coppe diventa pericolosa..."

Domani la Lazio dovrà affrontare una dura battaglia contro un Cagliari in grande forma. Inter e Juventus distano ora 6 lunghezze, i biancocelesti devono fare punti per accorciare. Ai microfoni di Sky ne ha parlato anche Bergomi: "Se domani la Lazio dovesse fare i tre punti, con tutte queste vittorie di fila, potrebbe accorciare clamorosamente per il primo posto. abbiamo sempre detto che la Lazio in questi anni è stata una buona squadra, ora non ha neanche le coppe di mezzo. Non che sia stata una sua scelta. Però trovandosi in questa situazione, può concentrarsi sul campionato e diventare veramente pericolosa".

