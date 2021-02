La Lazio supera 1-0 il Cagliari, aggancia la Roma al quarto posto in classifica e si rilancia nelle zone nobili della classifica. Negli studi di Sky Sport, Beppe Bergomi ha parlato di un possibile inserimento della squadra biancoceleste nella corsa Scudetto: "Può rifarsi sotto per il vertice? Dipende da domenica. Se parte non si ferma più. Certo ha davanti l'Inter".