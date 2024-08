Besiktas, Immobile racconta il suo primo gol: "Volevo fare il pallonetto..." - VIDEO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Meglio non poteva iniziare Ciro Immobile la sua nuova avventura con il Besiktas. Nella prima partita ufficiale, l'ex capitano della Lazio mette a segno una doppietta e conquista il suo primo trofeo turco, la Supercoppa. Il primo gol del 17 arriva dopo pochissimi secondi approfittando di un errore grossolano della difesa del Galatasaray. Il bomber lanciato in porta non sbaglia davanti a Muslera. Alla fine del match, Ciro ha raccontato quegli istanti ai suoi compagni. Queste le sue parole catturate da Sabah Spor: "Me la sono portata avanti benissimo. Prima ho pensato di fare il pallonetto, poi mi è rimasta bene sul piede e ho calciato di sinistro".

CLICCA QUI PER GUARDARE IL VIDEO