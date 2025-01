Besiktas, Immobile rientra dopo l’infortunio: la “supplica” all’allenatore

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Immobile, dopo l’infortunio rimediato nel derby vinto contro il Fenerbahçe che lo ha costretto ai box per diverse settimane, è tornato in campo e lo ha fatto ieri in occasione della sfida in trasferta col Sivasspor, valida per la fase a gironi della Coppa di Turchia. Un rientro “obbligato” per l’ex capitano della Lazio che, dopo aver assistito a tutto il primo tempo dalla panchina, ha esplicitamente chiesto al tecnico di essere schierato nei successivi 45’.

Un invito, quasi una supplica, dettato dalle condizioni climatiche piuttosto critiche della città di Sivas. Le temperature registrare, riportano i media locali, erano al di sotto dello 0 e i giocatori seduti in panchina sono stati costretti a coprirsi anche con delle coperte per cercare di resistere al freddo. “Mettetemi in campo nel secondo tempo” è la frase pronunciata dall’attaccante e riportata da Fanatik, diretta all’allenatore Serdar Topraktepe che ha accolto la richiesta facendolo entrare al 73’ al posto di Semih Kılıçsoy per giocare gli ultimi sprazzi di partita.

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE