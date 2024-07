Besiktas, Immobile subito in mostra: che giocata in amichevole! - VIDEO

Ciro fa vedere tutte le sue qualità. L'ex capitano della Lazio non perde tempo, vuole essere protagonista anche con il Besiktas. Detto, fatto. Nell'ultima amichevole giocata contro il Gençlerbirli, la seconda per Immobile, ha servito un assist di pregevole fattura. Per l'1-0 dei bianconeri, infatti, il numero di 17 di tacco ha aperto lo spazio in avanti per Rafa Silva (in passato obiettivo di mercato dei biancocelesti, ndr.), che davanti al portiere non ha sbagliato. Di seguito il video della sua giocata.