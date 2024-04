Bianchini: "La Lazio è logora, non li vedo brillanti e non so se..."

TUTTOmercatoWEB.com

Gli infortuni non danno tregua alla Lazio, ma anche chi sta bene fisicamente non sembra essere poi tanto brillante. L'osteopata Riccardo Bianchini ha provato a dare una spiegazione per il momento che i biancocelesti stanno vivendo: "Fisicamente ed atleticamente parlando la sensazione è che la Lazio sia abbastanza logora, il tutto accentuato da un cambio di assetto che evidenzia maggiormente il disagio fisico rispetto al vecchio modo di giocare".

"Non li vedo brillanti, ma non so se questa sensazione dipenda anche da un cambio di addestramento anche tecnico-tattico. Questa è la classica fase della gestione in cui si utilizza tutto quello che è stato messo in cascina in precedenza. Chi ne ha di più ora ha la meglio sulle altre. Ieri ho visto tutte le gare delle italiane impegnate in Europa, molte di queste sono arrivate a dama e sono anche abbastanza in alto in classifica. Forse tutti i discorsi che abbiamo fatto durante la stagione andrebbero anche un po’ rivisti, si tratta anche di una forma mentale che fa la differenza”.

