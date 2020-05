Bilancio Covid-19 25 maggio: 55.300 positivi (-1.294), 32.877 morti (+92), 141.981 guariti (+1.502), -19 in terapia intensiva

AGGIORNAMENTO 25/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 55.300 unità con un decremento di -1.294 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.877, con 92 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 141.981, con +1.502 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -19. Tamponi eseguiti: 35.241. Contagi totali: 230.158 (+300)

AGGIORNAMENTO 24/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 56.594 unità con un decremento di -1.158 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.785, con 50 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 140.479, con +1.639 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -19. Tamponi eseguiti: 55.824. Contagi totali: 229.858 (+531)

AGGIORNAMENTO 23/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 57.752 unità con un decremento di -1.570 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.735, con 119 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 138.840, con +2.120 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -23. Tamponi eseguiti: 72.410. Contagi totali: 229.327 (+669)

AGGIORNAMENTO 22/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 59.322 unità con un decremento di -1.638 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.616, con 130 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 136.720, con +2.160 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -45. Tamponi eseguiti: 75.380. Contagi totali: 228.658 (+652)

AGGIORNAMENTO 21/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 60.960 unità con un decremento di -1.792 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.486, con 156 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 134.560, con +2.278 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -36. Tamponi eseguiti: 71.679. Contagi totali: 228.006 (+642)

AGGIORNAMENTO 20/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 62.752 unità con un decremento di -2.377 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.330, con 161 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 132.282, con +2.881 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -40. Tamponi eseguiti: 67.195. Contagi totali: 227.364 (+665)

AGGIORNAMENTO 19/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 65.129 unità con un decremento di -1.424 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.169, con 162 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 129.401, con +2.075 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -33. Tamponi eseguiti: 63.158 tamponi Contagi totali: 226.699 (+813)

AGGIORNAMENTO 18/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 66.553 unità con un decremento di -1.798 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 32.007, con 99 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 127.326, con +2.150 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -13. Tamponi eseguiti: 36.406 tamponi Contagi totali: 225.886 (+451)

AGGIORNAMENTO 17/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 68.351 unità con un decremento di -1.836 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 31.908, con 145 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 125.176, con +2.366 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -13. Tamponi eseguiti: 60.101 tamponi Contagi totali: 225.435 (+675)

AGGIORNAMENTO 16/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 70.187 unità con un decremento di -1.883 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 31.763, con 153 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 122.810, con +2.605 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -33. Tamponi eseguiti: 69.179 tamponi Contagi totali: 224.760 (+875)

AGGIORNAMENTO 15/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 72.070 unità con un decremento di -4.370 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 31.610, con 242 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 120.205, con +4.917 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -47. Tamponi eseguiti: 68.176 tamponi Contagi totali: 223.885 (+789)

AGGIORNAMENTO 13/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 78.457 unità con un decremento di -2.809 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 31.106, con 195 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 112.541, con 3.502 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -59. Tamponi eseguiti: 61.973 tamponi Contagi totali: 222.104 (+888)

AGGIORNAMENTO 12/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 81.266 unità con un decremento di -1.222 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 30.911, con 172 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 109.039, con 2.452 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -47. Tamponi eseguiti: 67.003 tamponi Contagi totali: 221.216 (1.402)

AGGIORNAMENTO 11/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 82.488 unità con un decremento di -836 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 30.739, con 179 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 106.587 con 1.401 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -28. Tamponi eseguiti: 40.740 tamponi Contagi totali: 219.814 (+744)

AGGIORNAMENTO 10/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 83.324 unità con un decremento di -1.518 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 30.560, con 165 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 105.186, con 2.155 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -7. Tamponi eseguiti: 51.678 tamponi Contagi totali: 219.070 (+802)

AGGIORNAMENTO 9/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 84.842 unità con un decremento di -3.119 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 30.395, con 194 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 103.031, con 4.008 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -134. Tamponi eseguiti: 69.171 tamponi Contagi totali: 218.268 (+1.083)

AGGIORNAMENTO ORE 8/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 87.961 unità con un decremento di 1.663 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 30.201, con 243 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 99.023, con 2.747 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -143. Tamponi eseguiti: 63.775 tamponi Contagi totali: 217.185 (+1.327)

AGGIORNAMENTO ORE 7/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 89.624 unità con un decremento di 1904 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 29.958, con 274 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 96.276, con 3.031 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -22. Tamponi eseguiti: 70.359 tamponi Contagi totali: 215.858 (+1.401)

AGGIORNAMENTO ORE 6/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 91.528 unità con un decremento di 6.939 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 29.684, con 369 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 93.245, con 8.014 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -94. Tamponi eseguiti: 64.263 tamponi Contagi totali: 214.457 (+1.444)

AGGIORNAMENTO ORE 5/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 98.467 unità con un decremento di 1513 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 29.315, con 236 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 85.231, con 2.352 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -52. Tamponi eseguiti: 55.263 tamponi Contagi totali: 213.013 (+1.075)

AGGIORNAMENTO ORE 4/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 99.980 unità con un decremento di 199 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 29.079, con 195 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 82.879, con 1.225 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -22. Tamponi eseguiti: 37.631 tamponi Contagi totali: 211.938 (+1.221)

AGGIORNAMENTO ORE 3/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 100.179 unità con un decremento di 525 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 28.884, con 174 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 81.654, con 1.740 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -38. Tamponi eseguiti: 44.935 tamponi Contagi totali: 210.717 (+1.389)

AGGIORNAMENTO ORE 2/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 100.704 unità con un decremento di 239 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 28.710, con 474 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 79.914, con 1.620 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -39. Tamponi eseguiti: 55.412 tamponi Contagi totali: 209.328 (+1.900)

AGGIORNAMENTO ORE 1/05 - Questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 100.943 unità con un decremento di 608 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 28.236, con 269 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 78.294, con 2.349 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -116. Tamponi eseguiti: 74.208 tamponi Contagi totali: 207.428 (+1.965)

AGGIORNAMENTO ORE 29/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 104.657 unità con un decremento di 548 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 27.682, con 323 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 71.252, con 2.311 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -68. Tamponi eseguiti: 63.827 tamponi Contagi totali: 203.591 (+2.086)

AGGIORNAMENTO ORE 28/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 105.205 unità con un decremento di 608 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 27.359, con 382 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 68.941, con 2.317 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -93. Tamponi eseguiti: 57.272 tamponi Contagi totali: 201.505 (+2.091)

AGGIORNAMENTO 26/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 106.103 unità con un incremento di 256 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 26.644, con 260 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 64.928, con 1.808 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -93. Tamponi eseguiti: 49.916 Contagi totali: 197.675(+2.324)

AGGIORNAMENTO 25/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 105.847 unità con un decremento di 680 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 26.384, con 415 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 63.120, con 2.622 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -94. Tamponi eseguiti: 65.387 Contagi totali: 195.351(+2.357)

AGGIORNAMENTO 24/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 106.527 unità con un decremento di 321 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 25.969, con 420 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 60.498, con 2.922 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -94. Tamponi eseguiti: 62.447 Contagi totali: 192.994 (+3.021)

AGGIORNAMENTO 22/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 107.699 unità con un incremento di 2729 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 25.085, con 437 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 54.543, con 2.943 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -87. Tamponi eseguiti: 63.101 Contagi totali: 187.327 (+3.370)

AGGIORNAMENTO 21/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile. I positivi sono 107.709 unità con un incremento di 2729 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 24.648, con 534 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 51.600, con 2.723 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -102. Tamponi eseguiti: 52.126. Contagi totali: 183.957 (+2.729)

AGGIORNAMENTO 19/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile: I positivi sono 108.257 unità con un incremento di 486 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 23.660, con 433 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 47.055, con 2.128 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -98. -26 sono ricoverati con sintomi. Tamponi eseguiti: 50.708. Contagi totali: 178.972 (+3.047)

AGGIORNAMENTO 18/04 - In assenza della conferenza di Angelo Borrelli, in programma solo il lunedì e il giovedì, questi gli ultimi dati dal bollettino della protezione civile: I positivi sono 107.771 unità con un incremento di 809 rispetto a ieri. I morti sono saliti a 23.227, con 482 decessi in più rispetto a ieri. Le persone guarite sono 44.927, con 2.200 guariti più di ieri. In terapia intensiva abbiamo una diminuzione di -79. -779 sono ricoverati con sintomi. Tamponi eseguiti: 61.725. Contagi totali: 175.925 (+3.491)