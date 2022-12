Binance, Zhao rassicura: "Sopravviveremo al cripto inverno"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Dopo che l’agenzia Reuters ha riportato alcune indiscrezioni sulle indagini che il Dipartimento di giustizia statunitense sta conducendo nei confronti di Binance, che potrebbero sfociare in un’incriminazione per riciclaggio, i deflussi netti di investimenti dalla piattaforma hanno raggiunto i 3,6 miliardi di dollari nell’ultima settimana. Come riporta la sezione online del Fatto Quotidiano, oggi il fondatore Zhao ha voluto rassicurare dipendenti e investitori con una lettera in cui spiega che Binance si trova in una posizione finanziaria forte e “sopravviverà a qualsiasi cripto inverno delle criptovalute". Le parole di Zhao e nuovi dati sui fondi in ingresso sulla piattaforma sembrano aver sortito l’effetto sperato: dopo aver perso circa il 5% negli ultimi giorni il binance coin ha rallentato le perdite.