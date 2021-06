Bivio Italiano: stallo con la Fiorentina, Spezia dubbioso sulla permanenza

Sempre più intricata la situazione di Vincenzo Italiano. Il tecnico dello Spezia, nonostante il rinnovo con i liguri di meno di un mese fa, è finito nel mirino della Fiorentina. I viola hanno iniziato una trattativa con Platek, ma il neo presidente pretende che Commisso paghi la clausola di rescissione presente nel contratto di Italiano (un milione, ndr). I problemi inoltre non sarebbero finiti neanche con l'utilizzo della clausola, perché poi dovrebbero trattare la rescissione anche i componenti dello staff (i loro contratti non prevedono liberatorie). La Fiorentina - come riporta Sky Sport - tentenna ed è tornata a riflettere su Paulo Fonseca, trattato prima dell'ingaggio di Rino Gattuso. Incredibilmente anche lo Spezia non è più convinto della permanenza di Italiano: la volontà del tecnico di accettare la corte della Fiorentina nonostante il rinnovo appena siglato ha parecchio infastidito Platek. Alla fine il mister rivelazione dello scorso campionato potrebbe incredibilmente ritrovarsi senza panchina.