Bodo/Glimt - Lazio, chi gioca in porta? Baroni fa chiarezza su Mandas e Provedel

Alla vigilia di Bodo/Glimt - Lazio, il tecnico biancoceleste Marco Baroni è intervenuto in conferenza stampa. Tra i tanti temi toccati ha parlato del dualismo in porta tra Mandas e Provedel proprio in vista della gara di domani sera. Dopo la titolarità del greco a Bergamo, il dubbio resta. Queste le sue parole a riguardo: "Chi guoca in porta? Questa è una scelta che farò, non avevo bisogno per la partita di Bergamo per sapere che ho due portieri che stanno bene, entrambi. Quindi farò delle valutazioni che riguarderanno solo questa gara".