Bologna, a breve l'esordio con la Lazio: le ultime sulla formazione

Il 14 agosto è ormai alle porte e il Bologna di Sinisa Mihajlovic si sta preparando in vista della partita d'esordio contro la Lazio di Maurizio Sarri. Il tecnico serbo, che sarà il grande ex della partita, deciderà la formazione in base a chi si esprime meglio in allenamento, dandogli più garanzie, e tenendo conto dei vari problemi fisici. Tra i giocatori in dubbio c'era un altro ex, Lorenzo De Silvestri che, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, nella giornata di ieri è tornato ad allenarsi in gruppo. Il terzino, dunque, ci sarà nella partita contro la squadra del suo cuore e proverà a convincere Mihajlovic di essere in grado di partire titolare al posto di Denso Kasius. Sulla fascia opposta, invece, si stanno giocando il posto dal 1' Lykogiannis e Cambiaso. Assente Ferguson a centrocampo e fermo Lewis per un turno di squalifica, e con delle pratiche burocratiche da sbrigare, giocheranno a centrocampo Schouten e Dominguez, dietro Soriano nel ruolo di trequartista. In attacco Arnautovic avrà al suo fianco Sansone, per il momento preferito a Orsolini e Barrow. Già definita, invece, la difesa con Medel al centro, tornato dal giorno di permesso, con Bonifazi e Soumaoro ai suoi lati.