Bologna, cartellino pesante per De Silvestri: salta la Lazio

Lorenzo De Silvestri non ci sarà contro la Lazio. Il difensore italiano, ammonito nel primo tempo di Bologna-Empoli per un fallo di gioco, era nella lista dei diffidati e dunque non ci sarà nel match di sabato prossimo contro i biancocelesti in programma alle 15 allo Stadio Olimpico. Sarebbe stata una gara speciale per lui, ex della partita e cresciuto nelle giovanili del club capitolino. Mihajlovic dovrà cercare un'alternativa per la corsia di destra.