Bologna - Lazio, battibecco tra Mihajlovic e Correa dopo un fallo su De Silvestri

Nervosismo al Dall'Ara in Bologna - Lazio tra Mihajlovic e Correa. Dopo un fallo fischiato a suo sfavore, l'argentino ha intimato a De Silvestri di rialzarsi proprio davanti alla panchina dell'allenatore rossoblù che si è avvicinato per fare da paciere. Mihajlovic ha cercato di separare i due calciatori e il 'Tucu' non l'ha presa bene reagendo un po' stizzito. A quel punto è stato Mihajlovic ad innervosirsi: "Non mi toccare, non ti permettere di toccarmi", le parole rivolte al giocatore biancoceleste.