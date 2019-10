Bologna-Lazio è la partita di Mihajlovic: Sinisa vince tra mille applausi - VIDEO

Una giornata all’insegna di Sinisa Mihajlovic. Bologna-Lazio è solo il finale di una domenica tutta per l’allenatore serbo, che non molla e vuole vincere la malattia. Rieccolo in panchina dopo aver ricevuto l’ok dei medici in mattinata. Il Dall’Ara è casa sua (che oggi festeggia anche i 110 anni del club), riempito dai tifosi bolognesi e quelli biancocelesti. Tutti uniti per un uomo che si sta impegnando tanto per battere la leucemia. Dal pellegrinaggio fino a San Luca, agli applausi della sua gente. Un colloquio con Inzaghi nel tunnel, poi l'abbraccio dei tifosi. Prima con quelli del Bologna, poi con quelli della Lazio. Momenti emozionanti per una grande persona.

