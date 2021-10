Bologna - Lazio, Giaccherini: "Iniziano a vedersi i meccanismi di Sarri"

BOLOGNA - LAZIO - Giaccherini a Dazn prima di Bologna-Lazio commenta il match: "Stiamo iniziando a vedere i meccanismi di Sarri, questa è una settimana importante che termina con una partita difficilissima soprattutto a livello mentale, sarà un bel test di prova per la Lazio. Il gioco di Sarri non prevede lanci lunghi, Muriqi riceverà pochi palloni alti e Medel dovrà stare attento. La scelta della difesa a tre di Mihajlovic è per avere densità in mezzo al campo e contrastare quella della Lazio. Il Napoli di Sarri? Aveva altre caratteristiche: Jorginho è diverso da Leiva, Insigne ha una qualità straordinaria mentre gli esterni della Lazio sono bravi sul lungo. Si giocava molto sulla sinistra per concretizzare poi sulla destra con Callejon".