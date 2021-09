Bologna - Lazio, i rossoblù si allenano in vista di domenica: Schouten in dubbio

Dopo l'impegno di Europa League contro il Lokomotiv Mosca, la Lazio dovrà viaggiare verso Bologna dove giocherà l'ultima partita prima della sosta per le nazionali. Gli emiliani, senza impegni internazionali, hanno ripreso a Casteldebole gli allenamenti in vista della partita di campionato: Mihajlovic sicuramente non avrà a disposizione Kingsley che ha iniziato le terapie dopo l'infortunio subito. Situazione diversa per Schouten: l'olandese sta cercando di recuperare e oggi ha svolto del lavoro differenziato.