Bologna - Lazio, le probabili formazioni: rientra Hoedt

Calendario fitto, non c'è tempo per riposare. La Lazio chiamata subito a voltar pagina dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco all'Olimpico. Sabato infatti i biancocelesti sono chiamati al Dall'Ara contro il Bologna a rialzare la testa. Inzaghi dovrà fare i conti ancora con le assenze di Radu e Luiz Felipe in difesa, entrambi operati, rispettivamente per un'ernia inguinale e alla caviglia. Non ci sarà nemmeno Escalante, fermato per un turno dal giudice sportivo. Fra i pali Reina è sicuro di un posto, in difesa probabilmente i dubbi maggiori. Rientrerà Hoedt dalla squalifica in campionato, ma l'emergenza difensiva continua. Probabile però che Acerbi possa spostarsi sul centro-sinistra, con l'olandese al centro e uno fra Patric e Musacchio a destra. Potrebbe essere confermato in blocco il centrocampo, con Lazzari e Marusic esterni (o Lulic), Leiva in regia e Luis Alberto e Milinkovic ai suoi fianchi. Davanti spera in una chance dal primo minuto Muriqi, che potrebbe far rifiatare uno fra Correa e Immobile. Caicedo ancora con una fastidiosa flascite plantare, dovrebbe partire dalla panchina.

LAZIO (3-5-2) - Reina; Musacchio/Patric, Hoedt, Acerbi; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile.