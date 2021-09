Bologna - Lazio, settore ospiti esaurito: bloccati i nuovi biglietti messi in vendita

AGGIORNAMENTO 17:15 - In seguito all'ampliamento del settore ospiti concesso dal Bologna per i tifosi laziali, c'è stato un cambio di programma. La società rossoblù ha bloccato la vendita per la Curva San Luca. La comunicazione è arrivata tramite il sito della Lazio: "Si comunica che, il Bologna F.C. ha bloccato la vendita ai tifosi della S.S. Lazio della Curva San Luca. Verrà prontamente comunicata una eventuale riapertura delle vendite a nostra dispozione".

Il tour de force della Lazio sta per concludersi. A breve ci sarà la sosta per le nazionalità che permetterà alla squadra di Sarri di rifiatare e assimilare al meglio i dettami tattici, ma prima bisogna affrontare il Lokomotiv Mosca in Europa League e il Bologna in campionato. La vittoria nel derby ha aumentato l'entusiasmo tra i tifosi che non si limitano a seguire il gruppo solo in casa. Per la trasferta emiliana i biglietti a disposizione sono stati velocemente esauriti e, vista la grande richiesta, la società di casa ha deciso di ampliare lo spazio dedicando ai laziali la Curva San Luca dal settore C in poi. C'è ancora tempo per acquistare i tagliandi e supportare Immobile e compagni.