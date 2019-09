Bologna, le condizioni di Sinisa Mihajolivic: oggi il tecnico parla alla squadra

Sinisa Mihajlovic ancora out. L’allenatore serbo è però ormai a un passo dalla fine del secondo ciclo di cure all’ospedale Sant’Orsola. Il tecnico dei felsinei, secondo quanto riportato dalla rassegna di Radiosei, parlerà alla squadra dal centro medico in cui è ricoverato per analizzare la prestazione offerta nel pareggio a reti bianche contro il Genoa. Non vede l'ora di tornare, all'orizzonte c'è anche la Lazio.

