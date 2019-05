Bologna, Mihajlovic: “Da domenica parlerò del futuro con il club”

Nella girandola di nomi che stanno circolando attorno alle panchine di mezza Serie A, c'è anche quello di Sinisa Mihajlovic. Il serbo ha compiuto un'impresa nel salvare il Bologna, addirittura con una giornata d'anticipo, acquistando ulteriore credito in tutto il panorama calcistico italiano. Di lui si è parlato anche per il futuro della Lazio, in caso di partenza di Inzaghi, e oggi in conferenza stampa si è espresso proprio sulla sua situazione con il Bologna: “Rinnovo? Dipende da tante cose, voglio vincere domani e poi da domenica mi concentrerò sul mio futuro. Io e la società dovremo metterci a sedere e parlarne”. Infine l'ex biancoceleste ha anche rilasciato un pensiero sulle sue abilità in panchina: “Rispetto a quando ho inizato ad allenare sono diventato più fortunato e più riflessivo. Ho più esperienza, uno cambia nella vita, cerca sempre di migliorarsi. Ne ho passate tante, ho un carattere particolare, quando sei giovane sei più impulsivo, poi con l'avanzare degli anni ti calmi”.

