Bologna, Mihajlovic: "Ho ancora due anni di contratto, ma non si sa mai"

"Futuro? Io ho due anni di contratto, sto bene a Bologna e sto lavorando con la società per il futuro. Poi non si sa mai, ma io sono tranquillo e sereno qui". Così Mihajlovic, durante la sua ultima conferenza stampa pre gara stagionale, ha provato a spegnere le voci circa un suo addio da Bologna. Il tecnico in questi giorni è stato avvicinato alla panchina della Lazio nel caso in cui il suo ex compagno Inzaghi dovesse decidere di cambiare aria. Per Sinisa ci sarebbe anche la possibilità di guidare la Juventus, avversaria proprio in questa ultima giornata di campionato, in caso Pirlo non dovesse essere confermato.