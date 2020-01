Bologna, Mihajlovic: "La Lazio sta facendo cose enormi, sono contento"

"Le analisi vanno bene e mi sento ogni giorno più forte. Grazie alla malattia ho scoperto una parte di me che non conoscevo. Ora vivo tutto più intensamente e mi godo ogni istante. Ho imparato a contare fino a 6-7 prima di arrabbiarmi, so che posso arrivare a 8. A 10 però non chiedetemelo, non è roba per un uomo come me". Musica e parole di Sinisa Mihajlovic, ripresosi quasi completamente dalla leucemia che lo ha colpito la scorsa estate. Ce l'ha fatta Sinisa, per un combattente nato come lui non poteva essere altrimenti. Tornato a parlare delle sue condizioni di salute in occasione di un'intervista rilasciata a ‘Sport Week' - magazine de La Gazzetta dello Sport - l'ex difensore della Lazio e attuale tecnico del Bologna ha avuto modo anche di esprimersi sul campionato di Serie A: dispiaciuto per il mancato approdo di Ibrahimovic ai felsinei, ma contento di quanto fatto sin qui dai biancocelesti di Inzaghi.

BOLOGNA - "L’obiettivo è migliorare il decimo posto dello scorso anno. Sono dispiaciuto che Ibra abbia scelto il Milan, perché penso che con il Bologna si sarebbe divertito di più".

LAZIO, GUIDA AL CAMPIONATO - "Conte sta ottenendo il 120 per 100 dai suoi uomini, ma considero la Juventus ancora la più forte, anche se in questo momento non è più la squadra di Allegri e non è ancora quella di Sarri. La Lazio sta facendo cose enormi e ne sono contento. L’Atalanta è una piccola Juve, un esempio per tutte le squadre di medio livello".

