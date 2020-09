Bologna, Mihajlovic segue via Skype il ritiro della squadra: "Guai a voi se sottovalutate la mia assenza"

Per il secondo anno di fila il Bologna ha dovuto svolgere il ritiro precampionato senza il proprio allenatore. Un anno fa a causa della leucemia, quest'anno per un tampone risultato positivo al Covid-19. "Ho sconfitto la leucemia, batterò anche il Covid", ha tuonato il mister rossoblù, che non si spaventa davanti a niente e nessuno e che ha trovato anche il modo di seguire il ritiro della sua squadra: via Skype. Ore e ore davanti al tablet ad analizzare tutti i movimenti e gli allenamenti del suo Bologna: "Guai a voi se sottovalutate la mia assenza” ha detto ai suoi ragazzi alla prima videocall. A ritiro ormai terminato il duro Mihajlovic però diventa tenero e si complimenta con i suoi: "Siete stati tutti bravissimi, vi voglio bene. Cerchiamo però di prendere meno gol quest'anno”.

